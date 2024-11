Gestione dei Musei, bando di gara. Il Comune alla caccia di un partner

Il Comune cerca un partner per la gestione dei musei e dei luoghi di cultura della città. All’albo pretorio dell’ente è stata pubblicata la determina dirigenziale per "l’approvazione del bando di gara, del disciplinare e dei relativi allegati afferenti la procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione integrata dei servizi di valorizzazione, dei servizi aggiuntivi e dei servizi accessori da svolgersi presso i luoghi della cultura del Comune di Spoleto e la Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato (foto) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". Ebbene, il valore della concessione per due anni è stimato in 833.653 euro. Al concessionario tra l’altro verrà riconosciuta la percentuale del 95% dell’incasso derivante dalla emissione dei biglietti nei Musei civici del Comune , ma anche la percentuale del 30% dell’incasso dei biglietti emessi per la Rocca Albornoz, inclusi quelli derivanti dalla vendita della Spoleto-card e di eventuali prodotti editoriali. "In considerazione inoltre della importante presenza di servizi accessori e di servizi non a rilevanza economica – si legge nella determina - stante inoltre la necessità della presenza di un quantitativo rilevante di addetti per svolgere i servizi presso i Musei civici del Comune di Spoleto, nella Biblioteca d’Arte Moderna ’G. Carandente’ (in Palazzo Collicola) e Biblioteca Carducci, nonchè di supporto alle attività extra museali ed al controllo degli spazi presso la Rocca Albornoz , il Comune di Spoleto, ai fini sia del perseguimento dell’equilibrio economico finanziario sia per la compensazione dei servizi resi nella forma di appalto, erogherà complessivamente al concessionario un contributo a corpo pari ad euro 239.000 al netto del ribasso offerto in sede di gara".