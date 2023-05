Gepafin sempre più hi-tech "Pronti al cambiamento"

Tempo di bilanci per la società finanziaria regionale umbra Gepafin. Ieri c’è stata l’assemblea annuale dei soci, alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico Michele Fioroni. Nell’occasione sono stati anche eletti i nuovi vertici della società. Il nuovo consiglio di amministrazione è, quindi, così composto: Carmelo Campagna, presidente; Cristina Cipiccia, vicepresidente; Emanuele Carbonelli, consigliere; Marco Calabresi, consigliere; Giada Fantini, consigliere. Del nuovo collegio sindacale fanno, invece, parte: Daniela D’Agata, presidente; Gioia Bartolini, sindaco effettivo; Carlo Magara, sindaco effettivo; Giuseppe Siciliano, sindaco supplente; Marco Rosabella, sindaco supplente. "Oggi non facciamo solo il bilancio del 2022 – ha spiegato Campagna – ma di un intero triennio. Si è chiuso, infatti, un ciclo che ha visto momenti complicati, caratterizzato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. In questo periodo abbiamo completato la programmazione comunitaria 2014-2020, che è quindi slittata, ma ci ha consentito di utilizzare tutte le risorse a disposizione. Nel solo 2022 abbiamo portato avanti quasi mille pratiche relative ai bandi regionali, fra finanziamenti erogati alle nostre imprese e, soprattutto, operazioni di remissione del debito. È stato comunque un anno di transizione perché, appunto, si è chiusa la precedente programmazione e siamo in attesa di quella nuova. Ora il nuovo CdA dovrà riunirsi e stilare il prossimo piano strategico". La società finanziaria si è anche occupata, in qualità di advisor incaricato dalla Regione, dei piani di risanamento dell’aeroporto e dei progetti di valorizzazione del centro fieristico Umbriafiere. Particolare attenzione è stata, inoltre, posta alla transizione digitale: in questo ambito, fiore all’occhiello è la nuova piattaforma Fintech ideata da Gepafin e illustrata al Cnr. "Un progetto di cui siamo molto orgogliosi – spiega Campagna –, che è ora in fase di sviluppo ed è stato elaborato in collaborazione con il Politecnico di Milano". "Oggi, più che in altre occasioni – ha sottolineato a proposito Fioroni –, gettiamo un occhio al futuro perché è anche l’occasione per presentare la nuova piattaforma Fintech di Gepafin, fortemente voluta da questa amministrazione. Il mondo della finanza non è immune dalla rivoluzione che il digitale sta apportando in tutti i settori".