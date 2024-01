Generosità ’da brividi’

CITTA’ DI CASTELLO - Coinvolti anche due tifernati nel terribile incidente di ieri: uno di loro si trovava lì di passaggio e avendo visto che l’autista della Passat era in difficoltà è corso a dare una mano. L’auto si era fermata causando intralcio al traffico, il che ha indotto il conducente a tentare di spostarla: in suo aiuto sono accorse due persone, poi rimaste ferite. Una di loro vive nel comune Tifernate. Risulta originario del Marocco, ma da tempo residente nel comune di Città di Castello, anche il conducente del furgone che transitava nella stessa direzione di marcia in E45 e che ha colpito con la parte anteriore l’auto ferma, travolgendo l’uomo e provocandone il decesso. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso delicati accertamenti anche a margine dei rilievi che sono stati svolti ieri mattina nel luogo dell’incidente dagli agenti della Polstrada.