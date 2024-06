Generosità ’Con il cuore’. Si può donare sino al 30

ASSISI – Sta per concludersi la ventiduesima edizione di "Con il Cuore, nel nome di Francesco", la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi: si può donare sino al 30 giugno e sostenere 22 progetti in 11 Paesi. Tra questi, come ha invitato a fare più volte papa Francesco in questi mesi, c’è l’aiuto alla Terra Santa, che continua a pagare il prezzo dell’ennesima guerra che ne sta martoriando il territorio. I progetti per la Terra Santa promossi dai frati del Sacro Convento di Assisi sono portati avanti sul campo dal Patriarcato latino di Gerusalemme, guidato dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Nella Striscia di Gaza saranno forniti aiuti umanitari come acqua potabile, cibo, farmaci, latte in polvere e prodotti per l’infanzia. A Betlemme saranno aiutati i nuovi poveri, cioè coloro che hanno perso il lavoro a causa della guerra in corso tramite buoni pasto, farmaci salvavita, visite mediche gratuite e il reinserimento lavorativo. "Il livello di disoccupazione tra i cristiani è il peggiore di tutti i tempi - dice monsignor William Shomali, vescovo ausiliare del Patriarcato latino di Gerusalemme -. Dopo la pandemia è arrivato il secondo duro colpo, quello della guerra in corso. Circa 3500 famiglie soffrono per la paralisi del settore turistico: molti lavoravano negli alberghi - ce ne sono 84 chiusi solo a Betlemme - guide turistiche e artigiani". È possibile sostenere “Con il cuore, nel nome di Francesco d’Assisi” donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.