Generali, sede più grande e moderna: "Rafforziamo il ruolo sul territorio"

Taglio del nastro per la sede centrale dell’agenzia Generali di Magione. L’agenzia, gestita da Francesco Tugliani e Marco Sielli, che impiega oltre cinquanta persone e conta oggi sette sedi tra Umbria e Toscana e quasi 11mila clienti, si è infatti trasferita in viale Umbria 29, in una struttura rinnovata e dal design moderno. Alla cerimonia oltre all’ad Giancarlo Fancel e agli agenti Generali Tugliani e Sielli, erano presenti anche, per Generali Italia, Massimo Monacelli, general manager, Marco Oddone, chief marketing & distribution officer, e Gabriele Tedesco, direttore vendite; per il Comune di Magione, il sindaco Massimo Lagetti e tutta la giunta. La nuova grande struttura di Generali Magione – oltre 600 metri quadrati su due livelli, dotata di un vasto e accogliente desk, venti uffici, una cucina e un’amplia sala riunioni modulare – è stata ideata, infatti, anche per essere messa a disposizione delle associazioni del territorio.

"È un piacere essere qui oggi per l’inaugurazione di questi bellissimi locali – ha dichiarato l’ad Fancel – che vogliono rappresentare non solo la crescita del nostro brand e dell’agenzia di Magione, ma anche un altro modo di concepire l’ambiente di lavoro. Inoltre, questa vuole essere una struttura aperta ai clienti e alle associazioni locali. Cerchiamo così di rafforzare non solo il nostro ruolo di assicuratori, ma anche la nostra responsabilità sociale verso il territorio". "Per noi – ha aggiunto Monacelli – era molto importante essere qui oggi poiché la rete dei nostri agenti sul territorio è la cosa più preziosa di Generali. Attraverso di essi, infatti, siamo presenti nelle comunità e vicini alle persone, così da interpretare fino in fondo il nostro ruolo di partner di vita. Una realtà come questa di Magione rappresenta nel modo più completo i valori di Generali: la vicinanza alle comunità, la centralità dei nostri clienti, l’investimento sulle persone e sulle nuove generazioni, l’inclusione e la sostenibilità. Sono tutti valori che sono rappresentati al meglio da questa nuova sede".

"L’amministrazione – commenta Lagetti – è molto contenta di questa inaugurazione perché, oltre ad avere un brand così importante su una delle strade principali del comune, viene anche recuperata una struttura commerciale che era in questo momento chiusa. Trovarsi con un investimento di questo tipo, effettuato poi da un brand di così alto livello per noi è veramente importante. Un valore aggiunto per il nostro territorio anche perché Generali darà la possibilità di utilizzare i suoi spazi alla nostra comunità". "Vogliamo crescere per i nostri clienti – sottolineano Tugliani e Sielli – diventando per loro il primo riferimento sul territorio per proteggere il loro futuro ed i loro progetti attraverso una consulenza di valore e soluzioni personalizzate. Siamo determinati a crescere attraverso l’investimento continuo nel talento delle nostre persone, valorizzando la loro personalità e professionalità e creando un ambiente di lavoro che stimoli l’innovazione, la collaborazione e l’eccellenza".

La storia di Generali a Magione ha origine già a metà degli anni Sessanta ed è continuata, senza interruzione, fino a oggi. Dal 2018 l’agenzia è gestita dall’attuale LTS Insurance e, da allora, ha costantemente ampliato l’organico, i servizi a disposizione e il numero di clienti. Inizialmente l’agenzia contava diciotto persone tra dipendenti e collaboratori, mentre oggi, tra dipendenti, agenti e subagenti, le persone che rappresentano Generali Magione sono oltre cinquanta.