Gatto cade dalla finestra in centro, salvato da un gruppo di ragazzi

PERUGIA – Un gatto salta da una finestra di un palazzo di via Oberdan, ma il volo rischiava di essere fatale se non fosse stato per un improvvisato gruppo di soccorso che ha abbandonato la passeggiata in pieno centro storico, nella notte tra sabato e domenica, per aiutare il micio gravemente ferito per la caduta. Il gatto si è schiantato malamente sulla strada riportando diverse ferite e perdendo parecchio sangue. Intorno al micio si è radunata, tra stupore e sgomento, una folla di ragazzi e ragazze che ha mostrato grande sensibilità. Non un gruppo di curiosi, bensì una squadra di soccorritori amatoriali che, con forte sensibilità e una buona dote di spirito di iniziativa, ha allarmato le autorità competenti e rintracciato il proprietario del micio che è fortunatamente sopravvissuto al brutto incidente e ora è sotto osservazione nella clinica veterinaria dell’Università.

Della vicenda è stato interessato anche il sindaco Andrea Romizi che, nonostante l’ora, ha seguito telefonicamente l’evolversi della situazione passo dopo passo.