Gara europea per il "Curi". Lavori, consegna a giugno. Nord chiusa per tutto il 2026

Sarà bandita una ‘gara europea’ per il restyling dello stadio Curi. La decisione è contenuta in una determina dirigenziale del Comune in cui si approva definitvamente il progetto esecutivo redatto dalla società Exup srl e si affrontano con dovizia di dettagli tutte le fasi del progetto del primo lotto, quello che riguarda la copertura della Curva nord, l’intervento di adeguamento statico/sismico della Tribuna Est, con sostituzione integrale dei gradoni, la manutenzione dei servizi igienici per il pubblico in entrambi i settori e il restyling completo della Nord stessa. Le novità della gara europea da 5,3 milioni sono anche dettate dal fatto che l’impresa che si aggiudicherà i lavori (la consegna del cantiere dovrbbe avvenire entro la fine di giugno) avrà anche l’opzione per gli interventi del secondo lotto, quelli che riguardano il restyling della Curva Sud e il manto erboso. E non è escluso che per questo settore i tempi di realizzazione possano abbreviarsi e coincidere con parte dei lavori della Nord.

Le lavorazioni di questo primo lotto sono articolate in due distinte fasi attuative, "intervallate da un periodo di sospensione programmata dei lavori, al fine di assicurare lo svolgimento della stagione calcistica nonchè il perdurante accesso e la fruizione della struttura" si legge nelle carte del progetto. Nella fase 1 verranno effettuati lavori relativi allaTribuna Est, mentre in officina verrà realizzata la copertura per la Curva Nord. La seconda fase sarà quella dell’installazione e montaggio della copertura nel "cuore del tifo" dello stadio. In seguito al completamento della fase 1, è prevista una sospensione programmata dei lavori al fine di consentire il ripiegamento del cantiere dalla Tribuna Est e l’installazione dello stesso nel settore Curva Nord. Terminata quindi questa fase, il bando prevede l’immediata ripresa dei lavori nella Nord e quindi l’inizio della fase 2 dedicata appunto al montaggio della copertura. Durante i lavori l’impianto sportivo dovrà rimanere interamente funzionante per le parti non interessate dai cantieri. Nel bando vengono definiti meglio anche i tempi utili complessivi per ultimare tutti i lavori: i giorni totali sono 540 con la Fase 1 che avrà una durata di 180 giorni e la Fase 2 (montaggio e restyling della Curva Nord) 360 giorni che dunque resterà chiusa per un anno solare (di certo per tutto il 2026).