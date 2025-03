"Galleria Guinza, pareri discordi sul tracciato"

Sindaco Del Bene, secondo lei andrà a termine la costruzione delle strade necessarie per accedere alla galleria Guinza? "Per ora non ci sono i finanziamenti necessari anche se, sembra, ci sia finalmente una identità di vedute sul tracciato fra i vari soggetti in campo, compresa l’Anas stessa, scelta che io non condivido; peraltro l’idea di sistemare la galleria ed utilizzarla con un senso unico di marcia dall’urbinate fino alla nostra vallata è impraticabile perché significherebbe mortificare tutto il resto".

Quale è il tracciato più consono, a suo avviso, e perchè?

"Dal canto mio ritengo che il percorso più funzionale ed efficiente dal punto di vista ecologico e paesaggistico ma anche economico sia quello che ingloba il centro intermodale, la cosiddetta piattaforma logistica, situata nei pressi dello svincolo di Cerbara, con il tracciato già esistente che proviene da Monterchi. Dunque quello che passerebbe a sud del comune di San Giustino. Questa soluzione farebbe risparmiare soldi, eviterebbe di costruire una strada rialzata sopra il torrente Lama (a ridosso degli scavi della Villa di Plinio il Giovane) e prevede dei tratti di strada incassati e meno impattanti. Purtroppo tale ipotesi è stata scartata a favore dell’altro percorso per motivi politico/amministrativi".