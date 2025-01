Gal Alta Umbria, progetti sostenuti per milioni di euro

CITTÀ DI CASTELLO - Quarantacinque progetti pubblici e 150 imprese dei settori agricoltura, artigianato e commercio sono state finanziate per un totale di circa 9 milioni e oltre 2 milioni di progetti di comunicazione e iniziative di promozione delle manifestazioni locali: sono questi i numeri della programmazione del Gal Alta Umbria guidato da Mirko Rinaldi per l’anno appena concluso. Il primo quadrimestre del 2025 sarà caratterizzato dalla chiusura degli ultimi due progetti della vecchia programmazione che prevedono una serie di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio (progetto Locale è meglio) e alla promozione dell’Alta Umbria. "Ma i prossimi mesi saranno importanti soprattutto per l’avvio della nuova programmazione. Stiamo già effettuando alcuni incontri – afferma Rinaldi – e quanto prima faremo il punto della situazione con sindaci e associazioni di categoria dei settori economici per sviluppare progettualità e bandi utili alla crescita sostenibile ed equilibrata del territorio".