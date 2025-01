Gaia Traballi: "Pronta a dare il massimo. Nel girone di ritorno possiamo fare di più"

La Bartoccini MC Restauri Perugia ha archiviato un 2024 di grandi gioie e soddisfazioni. Un 2024 che ha regalato tanto alle Black Angels ma che ora va messo da parte perché i primi mesi del 2025 decideranno il destino delle perugine nel campionato di A1. Il Coach Andrea Giovi ha convocato le sue ragazze per oggi per una seduta in palestra; a seguire altra seduta di tecnica nel tardo pomeriggio. Alle porte c’è infatti il primo impegno del 2025, con la sfida casalinga di sabato contro la Savino Del Bene Scandicci.

La prima intervista del nuovo anno è per la schiacciatrice Gaia Traballi, in grande crescita nelle ultime partite dopo un inizio di campionato contraddistinto da qualche acciacco fisico di troppo. La numero due delle Black Angels assicura che a livello personale "sento di aver superato i problemi fisici che mi hanno fermato ad inizio stagione. Mi sento bene e sono pronta per dare il massimo da qui alla fine del campionato".

Quanto alla pausa festiva "Il Natale - racconta la schiacciatrice – per noi atlete è sempre un po’ particolare perché ovviamente abbiamo impegni molto ravvicinati e continuiamo a lavorare. Mi sarebbe piaciuto stare più vicino alla mia famiglia, che sta a Milano, ma avrei dovuto fare tanti chilometri in pochissimo tempo e allora sono rimasta in città, passando il Natale insieme ad alcune mie ex compagne dei tempi della Pallavolo Perugia".