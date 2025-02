Fusione Coop: "Serviva tavolo di confronto"

CASTIGLIONE DEL LAGO Filippo Vecchi (foto), capogruppo in consiglio comunale di Castiglione Open, specifica che nella fusione tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno "è mancato da parte dell’amministrazione comunale un impegno a provare a chiedere alla presidente della Regione Stefania Proietti di aprire un tavolo di confronto con le due cooperative coinvolte, le organizzazioni sindacali e una rappresentanza dei comuni umbri maggiormente coinvolti dalla fusione per monitorare l’impatto della fusione sulle lavoratrici, i lavoratori ed il tessuto economico regionale". "Il neoassessore allo sviluppo economico De Rebotti rispondendo ad un’interrogazione in consiglio regionale - spiega Vecchi - ha dichiarato che si tratta di un’operazione di sviluppo che avrebbe generato sinergie virtuose e che i sindacati erano informati dell’operazione ma dopo nemmeno una settimana i sindacati hanno proclamato uno sciopero".