“Hanno rubato Balù”, giallo sulla scomparsa di un pastore del Caucaso

Terni, 21 agosto 2024 - "Ridatemi Balù": è l'accorato appello di Denise Ricci, la proprietaria di un bellissimo pastore del Caucaso. Il cane, un anno e mezzo, stando al racconto dei proprietari, forse è stato rubato un paio di giorni fa ad Allerona. La rete del recinto dove era custodito è stata infatti tagliata.

Così la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri e fatto una segnalazione alla Usl. "Siamo certi che lo abbiano preso, abbiamo trovato la rete del recinto tagliata e probabilmente, visto anche il carattere del cane, lo hanno addormentato e legato per poi trascinarlo fuori", racconta Denise, 18 anni. "Balù - aggiunge - è regolarmente registrato ed ha il microchip".

A raccontare, assieme a Denise, cosa è accaduto lunedì sera è anche la mamma Dayana. "Mia figlia intorno alle 20 ha portato il mangiare al cane, il cui recinto si trova a poche decine di metri dalla nostra abitazione e qui teniamo anche delle caprette. Dopo un paio di ore Denise è tornata al recinto e il cane non c'era più".

"Chiunque l'abbia preso lo tratti, innanzitutto, bene e poi me lo riporti e se non vorrà farsi riconoscere - è ancora l'appello di Denise -, lo lasci vicino al recito da dove lo ha rubato. Ma una raccomandazione la faccio anche a chiunque possa venire in contatto con Balù. Se vi propongono la vendita di un cane di questa razza, sinceratevi che non sia lui".