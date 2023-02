TERNI Furto nella notte tra domenica e ieri nel negozio di Alberto Mirimao, giornalista, fotoreporter e fotografo, da decenni “occhio“ della città. Lo rende noto lui stesso in un post social che ha inevitabilmente richiamato una valanga di like e commenti. I ladri hanno rubato una ventina di apparecchiature fotografiche “d’epoca“ di cui, sicuramente, non sanno nulla in termini di funzionamento e valore affettivo. Il furto, denunciato ai carabinieri, è stato messo a segno a Largo delle More-via dei Castelli. "Sono venute a trovarmi in negozio delle persone, però non mi hanno trovato - si legge nel post –. Hanno forzato la serranda e la porta d’ingresso ed hanno messo a soqquadro tutto il possibile. Arrabbiati perchè non c’ero, hanno pensato bene di portarsi via quarant’ anni di storia personale, macchine ed ottiche che mi hanno accompagnato nella mia carriera fotografica .Venti cimeli fotografici, vecchi di decenni, che raramente potranno monetizzare perchè in disuso o danneggiati, ma che rappresentano per un fotografo che ha contribuito alla storia mediatica di questa città, un tesoro affettivo e storico". Quindi Mirimao lancia un appello: "Vi chiedo gentilmente di darmi affettuoso avviso se doveste imbattervi in occasioni d’acquisto di materiale fotografico ’vintage’ perchè non utilizzabile, non fareste un ’affare’".