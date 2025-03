Furto notturno alla Protezione Civile. Pick up rubato nella sede di Maratta

Dal furto del trattore che traina i carri allegorici del Cantamaggio a quello della jeep della Protezione Civile; dall'imbrattamento della “balena“ di piazza Solferino a quello della statua di Villani collocata in piazza della Repubblica. Ladri e vandali scatenati in una città in cui sicurezza e decoro appaiono optional. "Questa notte ci è stato rubato il nostro pickup dalla sede di Maratta, via Luigi Casale – è il disperato post della Protezione Civile di Collescipoli –. Chiunque lo veda avvisi il 112! Targa: BT990PW.

Purtroppo hanno rimosso i loghi adesivi circolari". E’ cosi nela notte è sparito anche il mezzo di soccorso. Del resto nlle notti ternane i ladri rubano anche i trattori. Era successo il 25 febbraio scorso, meno di un mese fa, sempre nella zona di Maratta, in uno dei capannoni in cui si stava preparando la kermesse maggiaiola. Anche in quel caso era stato post su Facebook a denunciare il furto: "Il Cantamaggio Ternano è stato vigliaccamente colpito al cuore . Questa notte sono entrati i ladri nel nostro capannone in Via del Flagello (di fronte all’inceneritore) e oltre a vari utensili e materiali, la cosa più grave e grande è che hanno rubato un trattore. Si tratta di un Tiger 6B targato BH474R rosso, di proprietà di uno dei nostri maggiaioli".

Non va meglio sul versante del decoro urbano. Pochi giorni fa era stata imbrattata la “balena“ di piazza Solferino, ieri è toccato ad una delle statue “dell’amore“ collocate dal Comune, in particolare a quella di piazza della Repubblica, che più centro non si può.