Furto di soldi in convento, i frati piazzano le telecamere

Stroncone (Terni), 17 maggio 2023 - Approfitta dell'affidamento in prova per rubare i soldi dalla casetta di sicurezza del convento, tanto che i frati sono costretti a installare le telecamere. Ripreso e colto sul fatto, per il ladro si sono riaperte le porte del carcere. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Da mesi i frati del convento di San Francesco, a Stroncone, notavano ammanchi di denaro da una cassetta di sicurezza custodita dall’economo del convento. Nessun segno di effrazione sulla cassetta, però, né sulle porte di accesso al convento. Da qui la decisione di piazzare nell'ufficio una telecamera, che in pochi giorni ha smascherato il ladro: un ternano di 53 anni che scontava nel convento il periodo di affidamento in prova. Tra marzo e maggio, l'uomo avrebbe rubato in più occasioni un totale di mille euro che, ha spiegato ai carabinieri, sarebbero stati usati per riparare la sua auto. E' stato denunciato per furto e il Tribunale di Sorveglianza gli ha revocato la misura dell'affidamento: i carabinieri lo hanno arrestato e condotto nuovamente in carcere a Terni.