Furti, lesioni e droga i reati dei minorenni umbri

Furto (21 per cento), lesioni volontarie (16), droga (14), rapine (11), danni a cose, animali e terreni (6): ecco la ’classifica’ dei reati commessi da minorenni presi in carico nel 2023 dall’Ufficio di servizio sociale dell’Umbria, riportata nel report del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità “I servizi della Giustizia minorile dell’Umbria“, pubblicato su centrostudinisida.it . Gli Ussm "forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi per l’accertamento della personalità", si legge nel sito on line del Ministero della Giustizia. "Gli Ussm si attivano, su mandato dell’autorità giudiziaria minorile – si legge ancora su giustizia.it – , nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale e accompagnano il ragazzo lungo tutto il percorso penale"

I minori in carico all’ Ussm dell’Umbria sono passati dai 427 del 2010 ai 458 nel 2023 (425 nel 2022), con punte di 496 nel 2014; quelli segnalati dai 231 del 2010 ai 263 del 2023 (205 nel 2022). Tra i soggetti presi in carico, la percentuale femminile è del 14 e quella degli stranieri del 38. In particolare, tra i minorenni autori di reato e presi in carico dall’Ussm dell’Umbria, il 62 per cento è rappresentato da italiani, seguiti da marocchini (10), albanesi (6), romeni (5) e tunisini (4). Per quanto riguarda la residenza dei minori responsabili di reati, il 64 per cento proviene dalla provincia di Perugia e il 21 da quella di Terni, il 9 per cento da altre regioni e il 5 per cento risulta invece senza fissa dimora.

Ste.Cin.