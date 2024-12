Furti in casa, è emergenza. Colpi a Monte Malbe e nell’area di Perugia nord

Ancora furti nelle abitazioni, una piaga che continua a ‘martoriare’ un po’ tutta l’Umbria in questi giorni di festività natalizie. Le ultime segnalazioni arrivano dalla zona nord del capoluogo umbro, in particolare da Casa del Diavolo. La notte della vigilia di Natale, infatti, sarebbero stati effettuati due colpi ai danni di altrettante case nella zona della Collina del Sole, sopra la Strada Tiberina. E un altro paio di tentativi non sono andati a buon fine, anche se i ladri hanno effettuato dei fori nelle reti di recinzione per cercare di penetrare prima nei giardini da ingressi secondari nascosti e poi nelle abitazioni.

Nei giorni scorsi i ladri hanno agito anche a Monte Malbe, devastando una villetta forse a caccia della cassaforte. Segnalazioni sono arrivate la stessa sera pure da Resina, frazione attaccata a Casa del Diavolo, Qui secondo quanto ricostruisce Umbria Journal, sono stati altri due i colpi portati a termine, mentre altri ne sono stati sventati grazie ai residenti che hanno udito rumori e che nel frattempo avevano diffuso nelle chat l’allarme, mettendosi a controllare la zona in prima persona.

La fascia oraria interessata dai furti è stata piuttosto lunga, dato che la prima segnalazione sarebbe arrivata intorno alle 18 e poi si è proseguito fino all’una di notte. Tante le chiamate arrivate al 112 dei carabinieri. "Purtroppo i furti continui nelle nostre zone sono una triste realtà – racconta una cittadina sui social - ed è sempre un continuo stare in ansia e per molti riparare danni tagli di recinzioni, riparazioni ad infissi ed altro. Ecco diciamo che oltre a salvaguardarci tutti insieme, noi residenti non possiamo fare – aggiunge - e speriamo proprio che venga fatto un potenziamento delle forze dell’ordine affinché ci sia un controllo continuo".

E purtroppo i dati dimostrano che l’allarme dei cittadini non è solo una percezione: la provincia di Perugia, secondo i dati del ministero dell’Interno, è al 20esimo posto tra le 103 province italiane con 334,7 denunce ogni 100mila abitanti, pari a circa 2.312 denunce totali in tutta la provincia perugina, oltre 180 al mese. Un parametro che purtroppo è in aumento dato che lo scorso anno era di poco più di 323 denunce, con un trend in crescita dal 2021 in poi. La provincia è 27esima inoltre per i furti su auto (993 le denunce), 34esima per quelli in esercizi commerciali (755) e 40esima per i furti con destrezza.