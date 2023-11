Furti a raffica, territorio passato al setaccio dai carabinieri

Controlli serrati dopo la raffica di furti nelle abitazioni verificatisi nell’ultimo periodo ad Umbertide. I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno predisposto in questi giorni un servizio rinforzato utile al controllo di persone e mezzi in transito nell’abitato umbertidese. "Il servizio – dice una nota dei carabinieri – è finalizzato ad aumentare la percezione di sicurezza nella popolazione assieme alla costante ed immediata presenza dell’Arma sul territorio, nonché a contrastare il verificarsi di furti in abitazione e le violazioni al codice della strada".

Impegnati i militari delle stazioni di Umbertide, Trestina e Pietralunga. I controlli hanno riguardato il centro abitato e le periferie fino a Trestina, con mirati posti di blocco per controllare veicoli e persone in ingresso ed in uscita dalla città. Nel corso delle attività, che hanno riguardato anche alcuni esercizi pubblici sono state circa 60 le autovetture controllate e 82 le persone identificate.