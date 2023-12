Furti a raffica, la rabbia di Comune e cittadini

Torna la piaga dei furti nel periodo natalizio. A confermarlo sono proprio le vittime di razzie nelle case di Città della Pieve che con le loro famiglie e il sindaco Fausto Risini, di concerto all’amministrazione comunale, esprimono "tutto il loro sdegno per una situazione che è diventata intollerabile". Colpi anche di poco valore, che perlopiù interessano persone anziane e indifese, che pertanto indignano ancora di più e lasciano sconvolti per la totale mancanza di rispetto e umanità. "Già dai primi furti abbiamo allertato al massimo le forze dell’ordine e gli organi preposti, ma il ripetersi di questi episodi ci spinge anche a manifestare pubblicamente la nostra rabbia", commenta il primo cittadino. "Comprendiamo che non sia semplice prevenire e contrastare questi illeciti – aggiunge Risini – ma il massimo impegno, garantito a tutti i livelli istituzionali, sono certo produrrà i suoi effetti. Nel frattempo chiediamo a tutti i nostri cittadini di porre grande attenzione e segnalare immediatamente alle forze dell’ordine ogni minimo segnale sospetto. Dobbiamo poter tornare a sentirci al sicuro nelle nostre case". Occhi aperti dunque e segnalare al 112 numero unico di emergenza qualsiasi situazione sospetta.