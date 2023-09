Fumogeni e striscioni, due tifosi nei guai

Terni, 8 settembre 2023- Gli agenti della Digos della Questura hanno individuato due tifosi, uno del Bari e l'altro della Ternana, responsabili di "comportamenti illegittimi" allo stadio in due diverse partite. La denuncia è scattata per un tifoso del Bari, in occasione di Ternana-Bari di domenica 3 settembre, per aver acceso due fumogeni nel settore ospiti. Il 46enne, residente a L’Aquila e pregiudicato, è stato anche sanzionato al pagamento di 100 euro e per lui è in corso la procedura dell’applicazione del Daspo. Un tifoso della Ternana è stato invece sanzionato, sempre al pagamento di 100 euro, per aver esposto uno striscione non autorizzato in occasione dell’incontro Ternana-Sampdoria del 19 agosto scorso. Il giovane, un 27enne di Montecastrilli, "all’ingresso in campo delle due squadre, per circa sei minuti - riferisce la Questura _ , aveva esposto uno striscione nel parterre della curva nord, senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione del Gos, il Gruppo operativo per la sicurezza".