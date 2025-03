Fugge con l’auto noleggiata. Arrestato spacciatore

MAGIONE – È finito in manette un 25enne fermato dai carabinieri di Magione, trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e di 160 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane che si trovava alla guida di un’auto a noleggio nella frazione di Torricella alla vista della pattuglia ha effettuato delle manovre azzardate per eludere un eventuale controllo. I militari, insospettiti dalla brusca frenata, gli hanno imposto l’alt, che è stato ignorato. Ne è scaturito un breve inseguimento, con manovre repentine che hanno messo a rischio anche l’incolumità degli altri utenti della strada, conclusosi in località San Feliciano. Durante la fuga in macchina, il conducente si è disfatto – gettandola dal finestrino – di una busta contenente 6 dosi di cocaina, recuperate dai carabinieri. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 160 euro e un cellulare, il tutto sequestrato. All’esito del giudizio "direttissimo" svoltosi presso il Tribunale di Perugia, è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa per i reati di detenzione ai fini di spaccio.