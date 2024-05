UMBERTIDE – Primo classificato "Mè Corse", secondo "Speeda RT" (vincitore della prima edizione) e terzo il Tiberina Racing Team. Questo il podio della 2° edizione del "Fratta Gran Prix", il trofeo delle macchine a pedali corso sabato nel centro storico della città davanti ad una marea di gente divertita ed entusiasta. Nove i team in gara - Mè corse, Baffo Tauri, MB Team, CTR, Tiberina Racing Team, Speeda RT, MC Racing Team, Autocarrozzeria MR Corse e Hammer Racing Team, che si sono sfidati tra vicoli e piazze dopo aver creato una serie vetturette davvero splendide (alcune vintage altre avveniristiche) che hanno segnato un grande passo avanti rispetto all’edizione del 2023. Al sindaco Luca Carizia l’onore dello starter, alla vicesindaco Annalisa Mierla quello della bandiera a scacchi al traguardo, giudici di gara Sergio Nanni, Paola Granturchelli e Alessio Brugnoni. Ogni team ha messo in campo tre piloti, ciascuno dei quali ha percorso due giri completo; dieci le vetture in "pista". Ai vincitori sono state consegnate coppe e medaglie offerte dal parroco della Collegiata mons. Pietro Vispi acclamatissimo dalla piazza. Premio speciale a MB Team per la grande simpatia, a Baffo Tauri, di consolazione, che ha vinto la coppa "lumaca" essendo giunto ultimo e a Claudio Lisetti, classe 1962, pilota più anziano. Pilota più bello su decisione di una giuria completamente in rosa, alle ombrelline dello Speeda RT.

Pa.Ip.