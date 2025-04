Francesco Zito nominato nuovo prefetto di Perugia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato di destinare Francesco Zito, attualmente direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, alla funzione di Prefetto di Perugia.

"A nome della comunità di Perugia, desidero porgere un caloroso benvenuto al neo prefetto Francesco Zito – sono le parole della sindaca Vittoria Ferdinandi –. È con vivo piacere che accogliamo la sua nomina, in un ruolo di fondamentale importanza per il nostro territorio. La sua esperienza e il suo impegno saranno certamente preziosi per affrontare le sfide che ci attendono a partire dai temi della sicurezza e dell’ordine pubblico. Perugia è una città ricca di storia, cultura e tradizioni, e sono certa che, insieme, potremo lavorare per valorizzare queste risorse e promuovere un futuro di crescita e coesione per tutti i cittadini e le cittadine. Sono certa che la sua presenza rappresenterà un’opportunità per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni, fondamentale per il benessere della nostra comunità".

"Auguro al Prefetto – conclude Ferdinandi – un proficuo lavoro e lo invito a considerare la nostra città come una casa, dove, sono certa, l’impegno e la passione per il servizio pubblico troveranno terreno fertile".