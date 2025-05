Riaperta la farmacia: "Presidio fondamentale"

MONTELEONE DI SPOLETO Torna la farmacia. Il Gruppo Bartoli ha mantenuto la promessa fatta all’amministrazione comunale di Monteleone, rispettando i tempi previsti per la riapertura della farmacia, chiusa da mesi con grave disagio per la popolazione. L’iniziativa rientra nel Progetto Appennino Salute, con cui il gruppo si è impegnato a garantire servizi sanitari essenziali nelle aree montane a rischio spopolamento, avviato con l’acquisizione della farmacia di Scheggino due anni fa. La farmacia di uno dei borghi più elevati dell’Umbria, torna ad essere un presidio sanitario irrinunciabile per i 580 abitanti. La struttura opererà in stretta sinergia con la farmacia di Scheggino, già rilanciata ed esempio virtuoso di come questi presidi possano evolvere da semplici punti di dispensazione farmaci a veri e propri centri sanitari di prossimità. Il sindaco Marisa Angelini: "Un momento fondamentale per la comunità: solo grazie al mantenimento dei servizi essenziali è possibile frenare lo spopolamento della montagna". Il presidente del Gruppo Bartoli, Massimo Carcani Bartoli dice di "essere consapevole della complessità di questa iniziativa, ma di credere fortemente nel valore sociale del progetto".