Comune, il bilancio è sano: "C’è disponibilità di cassa. Pesa il ritardo nei cantieri"

Tra i vari temi di discussione che hanno impegnato l’ultimo consiglio comunale, uno dei più importanti è stata l’approvazione del bilancio consuntivo. A presentarlo in aula nel corso dell’assise cittadina è stato l’assessore Filippo Farneti: la parte disponibile del risultato di gestione del Comune di Gubbio del 2024 ammonta a 2.743.121 euro, ai quali vanno aggiunti i 201.936 euro destinati agli investimenti. Questi i numeri, postivi anche "tenendo conto – come spiega l’assessore Farneti – delle disponibilità di cassa, che è solida seppur risente di opere pubbliche che allungano la chiusura dei cantieri e la loro rendicontazione. Il Comune, tuttavia, rispetta i termini previsti per i pagamenti e – conclude – il bilancio consuntivo è più sereno di quello preventivo".

A commentare il bilancio, da parte dell’opposizione, ci ha pensato Simona Minelli di Liberi e Democratici, che ha ricordato alla giunta che parte del merito di un bilancio consuntivo che chiude in attivo sta nel lavoro svolto dalla precedente amministrazione Stirati (di cui la Minelli faceva parte) lasciando in dote progetti e cantieri strategici, su tutti quello di Piazza 40 Martiri che ha fatto tanto discutere in questi giorni. Il bilancio consuntivo è comunque passato a maggioranza in consiglio comunale, nonostante i voti contrari di Rocco e Luigi Girlanda, Diego Guerrini, Leonardo Nafissi e Jacopo e Federica Cicci, mentre la stessa Simona Minelli si è astenuta. L’assessore Farneti ha quindi letto in aula la relazione del sindaco Fiorucci, parzialmente assente e collegato da remoto nel corso della seduta a causa di un incontro in Questura a Perugia, in cui si parla di sei mesi di attività incentrata su cantieri, cultura e servizi. Tra questi "Gubbio Job", la fiera del lavoro, ma anche l’ottenimento della partenza di tappa del Giro d’Italia, l’impegno sottoscritto fino al 2027 con la Caritas per il sostegno economico alle fragilità e l’ottenimento degli 800mila euro da parte di Snam, reinvestiti per riqualificare il teatro comunale e la biblioteca. Aspre le critiche della minoranza, incentrate soprattutto sulle poche presenze in città nel periodo di Pasqua, oltre quelle relative all’assenza in aula del sindaco Fiorucci e del vicesindaco Gagliardi, il primo a causa di un impegno istituzionale e il secondo collegato da remoto.

Federico Minelli