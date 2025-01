Francesco Rignanese eletto coordinatore comunale di FdI

CITTÀ DI CASTELLO - A margine del congresso comunale di Fratelli d’Italia è stato eletto il nuovo coordinatore Francesco Algeri Rignanese (ex candidato a sindaco di Monte Santa Maria Tiberina e attuale consigliere); i membri del direttivo sono Camillo Massetti, Alessandro Duranti, Otello Celia e Bruno Barnini. Nei prossimi giorni il coordinamento verrà integrato secondo le previsioni statutarie da due membri di nomina del coordinatore. Il congresso comunale si è svolto sabato 18 all’hotel Le Mura ed era presieduto dal coordinatore provinciale Alessandro Moio. "Ripartiamo dalla presenza sul territorio, dal centro storico alle frazioni, dando il nostro contributo in ogni aspetto della vita sociale – ha detto Rignanese –. La priorità è il dialogo costante con le categorie produttive, con il mondo del lavoro e con il terzo settore: coinvolgeremo le energie migliori nel progettare il futuro della nostra città, aprendoci al contributo di chiunque voglia mettersi in gioco con serietà".