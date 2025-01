FOLIGNO Ieri la cerimonia in ricordo del sindacalista partigiano Francesco Innamorati, ucciso 81 anni fa da un autocarro dell’esercito tedesco. Per commemorarlo, la Camera del lavoro provinciale di Perugia e l’Anpi hanno organizzato un momento di raccoglimento di fronte al monumento dedicato proprio a Innamorati, figura fondamentale dell’antifascismo umbro. Ad aprire la cerimonia Angelo Scatena, della Cgil territoriale. A seguire il segretario della lega Spi-Cgil Foligno Fabrizio Bucciarelli che ha evidenziato l’attualità della lotta per la libertà e contro le dittature di Francesco Innamorati, ricordando il periodo della sua prigionia. E’ intervenuto quindi il presidente della Sezione Anpi di Foligno che ha rammentato il coraggio delle donne e degli uomini impegnati nella Resistenza, la figura ancora viva di Innamorati, i recenti luoghi di guerre, e la reclusione della giornalista Cecilia Sala, proponendo iniziative, anche locali, per sensibilizzare l’opinione pubblica utili alla sua liberazione. Per la famiglia Innamorati è intervenuta la nipote Francesca che ha richiamato alla memoria il rischio di disperdere il valore della lotta contro il fascismo e la crisi della partecipazione alla vita attiva democratica. Nel concludere l’iniziativa, Augusto Paolucci della segreteria provinciale della Cgil ha lanciato l’appello a fermare le guerre.