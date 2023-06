Minorenni nude e scene di sesso nelle chat, ragazzi nei guai

Perugia, 23 giugno 2023 – Era stata una sua amica ad accorgersene. Era entrata in un gruppo, dal nome inequivocabile, perché le avevano detto che c’erano delle sue foto esplicite e voleva vederlo con i suoi occhi. Ma quello che aveva scoperto era altro. Quella ritratta in alcuni scatti, in particolare, non era lei ma la sua amica. Foto che, avevano poi ricostruito le amiche, risalivano a circa 5 anni prima, quando la ragazza immortalata aveva circa 15 anni. Le aveva inviate al fidanzato di allora. A circa un anno dalla fine della relazione tra i due, le immagini erano state però diffuse ovunque, tanto che la ragazza immortalata era stata costretta anche a cambiare scuola, oltre a subire un grave danno psicologico. Quelle foto, siamo all’ottobre 2020, tornavano nuovamente ad essere diffuse, scambiate nella chat di una piattaforma di messaggistica di ragazzi della ’Perugia Bene’, contenente foto di tante altre ragazze e ragazzine. Fin troppo esplicito il nome del gruppo.

Le due amiche, grazie all’aiuto di due amici, erano riuscite a risalire all’amministratore della chat, a contattarlo e a parlaci di persona. Come riportato nell’atto di costituzione di parte civile contro il presunto responsabile, il ragazzo avrebbe ammesso le sue responsabilità, arrivando anche a contattare la presunta vittima per scusarsi.

Le due ragazze e i loro amici avevano poi potuto appurare che, quelle foto, gli erano state inviate da un altro coetaneo. Entrambi, indagati per detenzione di materiale pedopornografico (sarebbero una settantina le foto di giovanissime rinvenute nel cellulare di uno degli indagati), sono finiti davanti al gup Angela Avila. Assistiti dagli avvocati Michele Nannarone, Andrea Bellachioma e Giovanni Zurino, i due imputati, oggi poco più che ventenni, hanno chiesto la messa alla prova in conseguenza alla riqualificazione del fatto e risarcimento del danno. La presunta vittima si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Francesco Gatti e non ha fatto opposizione alla richiesta avanzata dalle difese, nell’ottica non tanto della eventuale condanna degli imputati, ma di "un percorso di pentimento e resipiscenza". Il processo è stato rinviato al 28 settembre per la sua eventuale definizione.