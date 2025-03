Fosso Venella, preoccupa la mancata manutenzione. La Voce dei cittadini: "Sterpaglie e piante sulle sponde"

Il fosso Venella, da Cortona porta una discreta quantità di acqua al Trasimeno. Desta preoccupazione - secondo La Voce dei cittadini - la mancata manutenzione del corso d’acqua che da circa dieci anni nel territorio umbro, a differenza di quello toscano, non sarebbe mai stato sistemato. "L’ acqua impegna il fosso che delimita i comuni di Tuoro e Castiglione del Lago trova resistenza dalle sterpaglie e piante presenti sulle sponde, impedendo il normale deflusso fino a rischiare la fuoriuscita dall’ alveo ridotto anche dalla presenza di smottamenti. Si tratta di intervenire su un tratto di circa 600 metri per evitare il rischio di possibili inondazioni in prossimità di abitazioni e la viabilità".