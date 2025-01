Fosso Rio, al via i lavori di messa in sicurezza

UMBERTIDE - Al via i lavori di messa in sicurezza lungo il Fosso Rio e di un tratto di sponda del Fiume Tevere, grazie a un finanziamento di 480mila euro su alcune aree critiche soggette a dissesti idrogeologici. Negli anni recenti il Fosso Rio è stato soggetto a fenomeni di dissesto delle sponde in varie zone, anche a seguito di eventi alluvionali. L’intervento consolidarà e metterà in sicurezza il letto del Fosso, in particolare nella zona dello stadio e nell’area industriale in prossimità di Via Madonna del Moro.

I lavori lungo il Tevere, invece, riguarderanno la messa in sicurezza di un dissesto adiacente alla sponda sinistra del fiume, in prossimità di Via dei Falegnami e relativo alla parte terminale di un collettore fognario per acque bianche. Prevista la realizzazione di scogliere in massi ciclopici per la stabilizzazione delle sponde e del fondo alveo oltre che la ricostruzione della sezione idraulica di alcune zone.

"Questo finanziamento – dice l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini – consente di realizzare interventi strategici, rafforzando la sicurezza del territorio". Pa.Ip.