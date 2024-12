Forza Italia Giovani Umbria: Nodo di Perugia essenziale, ma emergono contraddizioni politiche

Forza Italia Giovani Umbria considera il "Nodo di Perugia" un progetto strategico ed inevitabile, in quanto il nostro territorio ha la necessità di avere un collegamento da Collestrada a Corciano alternativo che bypassi il tracciato che attraversa l’abitato di Perugia.

Sono i giovani azzurri però a far notare le presunte contraddizioni presenti in maggioranza. "Lo scorso 21 novembre, in commissione Urbanistica – spiega Forza Italia – è stata discussa la proposta a firma dei capigruppo del centrodestra "Nodo di Perugia, sull’impegno del Comune di Perugia alla realizzazione dell’opera. La proposta è stata respinta con 10 voti contrari (centrosinistra) e 6 a favore (centrodestra).

Tra i voti contrari per il Nodo di Perugia era presente anche quello del Consigliere Comunale di maggioranza di Pensa Perugia Lorenzo Mazzanti. Ci stupisce quindi la sua presa di posizione nella quale dichiara, riferendosi proprio all’infrastruttura in oggetto: ‘l’obiettivo è fare pressioni, attraverso la presidente Proietti, perché l’opera torni tra le priorità del governo nazionale’.

Sono passate solo 3 settimane da quella votazione, ma appare evidente che il Consigliere Mazzanti l’abbia già rinnegata dichiarando una posizione diversa da quella della maggioranza presente in Consiglio Comunale a Perugia. A questo punto ci aspettiamo un suo voto favorevole.