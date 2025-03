Forza Italia, congresso comunale. Eletto al vertice Antonio De Angelis

TERNI - Antonio De Angelis è il nuovo coordinatore di Forza Italia Terni. È l’esito del congresso della sezione ternana del partito fondato da Silvio Berlusconi. De Angelis è stato eletto all’unanimità e per acclamazione come nuovo segretario comunale. Durante il congresso, Antonio De Angelis ha presentato la sua mozione congressuale dal titolo “Forza Italia per Terni, direzione futuro“, un progetto chiaro e ambizioso per il rilancio e il consolidamento della presenza politica del partito sul territorio. Al congresso ha partecipato anche il consigliere regionale Laura Pernazza che si è complimentata sui con il nuovo segretario. I dirigenti del partito di centrodestra ringraziano il segretario uscente Edoardo Albert per il grande lavoro svolto, per il suo prezioso contributo alla causa e per il suo impegno che ha lasciato un segno importante. "Forza Italia vuole continuare ad essere un punto di riferimento anche per il territorio ternano", dicono.