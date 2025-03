Formazione e strategie innovative. Riconoscimento al progetto del liceo

FOLIGNO - Il progetto del Liceo Frezzi - Beata Angela, relativo alle strategie innovative per la formazione del personale scolastico, è stato selezionato dal Ministero dell’istruzione e del merito come ‘progettazione di buone pratiche di eccellenza’. Per ricevere tale riconoscimento e per parlare del progetto, la dirigente scolastica Maria Marinangeli e le vice Anna Servili e Rebecca Radi, hanno partecipato a Didacta, l’importante fiera che raccoglie le ultime novità della scuola. La dirigente Marinangeli ha partecipato al workshop “Circle time: buone pratiche delle istituzioni scolastiche su esperienze di innovazione didattica relazionale“, tenutosi presso la sala immersiva I18 Ottagonale. La scuola folignate è stata protagonista anche per presentare il nuovo indirizzo del Liceo del Made in Italy, nell’apposito stand, confrontandosi in un seminario con il professor Emanuele Frontoni dell’Università di Macerata, sulle pratiche formative per i docenti sull’Intelligenza Artificiale.