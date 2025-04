Fontivegge, stretta sulla legalità. Stop a un locale in piazza del Bacio. Scattano denunce e maxi-multe

PERUGIALa sicurezza è una questione che ha molti aspetti. E su molti aspetti, come disposto dagli ultimi Comitati per l’ordine e la sicurezza che si sono riuniti con un focus su Fontivegge, l’attività di controllo si sta muovendo. Dalle strade agli esercizi commerciali. Come è avvenuto nell’area della stazione di Fontivegge, negli ultimi giorni, con i militari della compagnia di Perugia e della Squadra di intervento operativo del sesto battaglione Toscana, affiancati dagli specialisti dell’Ispettorato della lavoro e del Nucleo antisofisticazione e sanità, impegnati a verificare attività commerciali, il rispetto delle norme igieniche e in materia di regolarità lavorativa, insieme ai funzionari dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia e dell’Usl Umbria 1. Il servizio straordinario di controllo del territorio nell’area della stazione di Fontivegge è stato finalizzato alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro, igiene e sicurezza nei luoghi pubblici e commerciali. Tre le attività verificate. Controlli che hanno portato alla denuncia del titolare di un esercizio commerciale multietnico, ritenuto responsabile di diverse violazioni di carattere penale riscontrate al Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori, come l’omessa indicazione di data certa del documento di valutazione dei rischi, assenza di segnaletica di sicurezza, la mancata erogazione di formazione idonea dei lavoratori e mezzi di estinzione idonei. Nei suoi confronti sono state elevate ammende per un importo complessivo di 8.534euro. È stato emesso, inoltre, un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale di un pubblico esercizio in piazza del Bacio, dove le verifiche hanno portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie. Sono emerse, infatti, gravi inadempienze sul piano igienico sanitario riscontrate grazie all’intervento di personale dell’Usl Umbria 1. La riapertura del locale sarà possibile solo dopo aver sanato le irregolarità riscontrate. Sanzionata anche un’associazione privata, sempre della zona di piazza del Bacio, per il mancato rispetto dei requisiti igienici previsti dalla legge. Dovrà pagare una sanzione da mille euro.