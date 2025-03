Fontignano, interventi lungo via Arezzo

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’unanimità all’ordine del giorno presentato da Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia Forza Italia. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale sulla strada provinciale 315, in via Arezzo, a Fontignano. La proposta prevede interventi di manutenzione, il rifacimento della segnaletica e delle strisce pedonali, l’installazione di sistemi di modulazione del traffico e una maggiore illuminazione.

La strada in questione, che va dalla chiesa dell’Annunziata, dove si trova la Tomba del Perugino, fino al bar Il Perugino, è un’arteria importante per il paese. Lungo questo tratto si trovano diverse attività, come la scuola, la farmacia, un forno, un supermercato e una palestra. Tuttavia, la segnaletica è carente e le strisce pedonali sono poco visibili, creando situazioni di pericolo per i pedoni e per chi circola in auto. L’ordine del giorno impegna l’amministrazione comunale a collaborare con la Provincia per realizzare questi interventi.