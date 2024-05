Fondi Pnrr. Finanziati 50 progetti

TODI – È stata approvata, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, la ricognizione dei fondi non nativi Pnrr confluiti successivamente nello stesso Pnrr. Un obbligo di legge che l’amministrazione Ruggiano ha utilizzato per scattare una fotografia puntuale dei finanziamenti intercettati. Dal monitoraggio emerge che sono ben 50 i progetti di investimento, tra piccoli e grandi, afferenti il territorio del Comune con una ricaduta diretta pari a oltre 25 milioni di euro. Si tratta, oltretutto, di un importo che non ricomprende tutti i fondi del Pnrr di cui Todi beneficerà in quota parte per interventi di area vasta, quale ad esempio quello dell’ammodernamento dell’ex Fcu, delle strade di competenza provinciale e regionale, del rifacimento della rete idrica o ancora l’arrivo della fibra in tutto il territorio. Tra le opere più significative dal punto di vista economico la rigenerazione urbana per 5,5 milioni di euro, l’edilizia scolastica (5,4 milioni), l’adeguamento del ponte di Montemolino (4,8), la ristrutturazione delle ex stazioni di Ponterio e Rosceto (2,9), le strade comunali (2,5). Non mancano all’appello progetti di minor valore finanziario ma comunque significativi: è il caso dei circa 350 mila euro per l’informatizzazione dell’ente municipale, degli oltre 700 mila euro in ambito sanitario, tra nuove attrezzature per l’ospedale di Pantalla e l’ex sede di Via Matteotti, e dei 926 mila euro per progetti nell’Area sociale. Il monitoraggio ha anche rilevato come i cantieri siano tutti avviati, alcuni addirittura conclusi, e comunque nessuno con criticità tali da mettere a repentaglio la conclusione e rendicontazione entro i tempi previsti.

s.f.