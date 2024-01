Fondi alla protezione civile

ORVIETO Potenziamento in vista per la protezione civile comunale. Sono in arrivo nuove attrezzature e mezzi. Dalla Regione, infatti, è arrivato un cofinanziamento di quasi 12 mila euro per l’integrazione della cucina mobile e per la nuova fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i volontari. I nuovi mezzi saranno messi a disposizione anche della colonna mobile regionale dell’Umbria laddove sarà necessario. A questi se ne aggiungeranno altri cinque, già utilizzati in comodato d’uso gratuito, donati da Autostrade per l’Italia. "Il contributo della Regione – spiega l’assessore alla protezione civile, Carlo Moscatelli (foto) – servirà per migliorare la logistica delle attività in emergenza e a garantire attrezzature adeguate al gruppo comunale. Anche in questo 2023, i nostri volontari si sono distinti per la generosità, la disponibilità e l’impegno in occasione dei soccorsi alle popolazioni alluvionate in Emilia Romagna e in Toscana ma più in generale anche per assicurare il proprio apporto affinché si potessero svolgere in sicurezza i numerosi eventi che si sono tenuti in città, non ultimo la recente edizione di Umbria Jazz Winter. Il Gruppo comunale, coordinato da Mario Gaddi, sta crescendo e ha raggiunto novanta iscritti riuscendo a coinvolgere anche i più giovani che si sono avvicinati con passione ed entusiasmo al sistema di protezione civile. In questo senso la ripresa del campo estivo a Villa Paolina e l’attività formativa e informativa che insieme al responsabile della protezione civile del Comune di Luca Gnagnarini, abbiamo riportato nelle scuole superiori della città rappresenta un importante investimento per il futuro