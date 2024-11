Fondazione "Olivi". Appello ai candidati

Il presidente della Fondazione "Serena Olivi", Raffaele Goretti, fa appello ai candidati della Regione su alcuni punti e chiede prima di tutto "sia garantito il diritto delle persone con disabilità o le loro famiglie di autodeterminarsi e di scegliere del proprio percorso di vita al pari di qualunquealtro cittadino". Nel documento presentato c’è la richiesta che "siano rese evidenti ed affrontate le cause per cui, ancor oggi, le persone con disabilità vivono una non tollerabile condizione di discriminazione e di mancanza di eguali opportunità. Va

garantita – aggiunge – uguale ed effettiva protezione contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento; realizzato un sistema di interventi finalizzati all’empowerment delle persone con disabilità e delle loro famiglie". Goretti chiede che "la progettazione e l’organizzazione dei servizi e degli interventi siano predisposti nel pieno rispetto delle volontà e delle aspirazioni della persone cui sono destinati, riconoscendo che le persone con disabilità sono esperte di se stesse. E infine che le politiche che incidono sulla vita delle persone con disabilità siano pianificate con le organizzazioni che le rappresentano".