Fondazione Carit, i nuovi vertici. Emiliano Strinati è il presidente

Emiliano Strinati, avvocato, è il nuovo presidente della Fondazione Carit. Prende il posto di Luigi Carlini, ai vertici dell’ente bancario dal 2016. "La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha il piacere di comunicare che, nella riunione del Comitato di indirizzo tenutasi in data odierna (ieri ndr) a Palazzo Montani Leoni, è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione", si legge in una nota dell’ente. Il nuovo Cda resterà in carica nel quadriennio 2025-2028. I sette neoeletti sono Alessandra Dragoni, Carlo Gentili, Luciana Leonelli, Carlo Passalacqua, Alessandro Sanguinetti, Giovanni Tonelli e appunto il presidente Emiliano Strinati. "La mia nomina è stata all’unanimità e anche per questo mi fa immensamente piacere – commenta il neopresidente della Fondazione Carit, nel Cda dal 2019 –. Sono molto contento che il Comitato sia stato compatto su questa scelta. Ringrazio Luigi Carlini, che mi ha insegnato molto. Devo a lui l’esperienza e la consapevolezza maturate in questi anni".

Quali gli obiettivi?

"Proseguiremo nel solco lasciato dal Cda uscente - continua Strinati – di cui ho pienamente condiviso le scelte e gli obiettivi". Quali le priorità d’intervento? "Il territorio va sostenuto e in primis ci sono sanità e cultura. C’è bisogno di un rilancio cultura e su questo ci attiveremo. La sanità rappresenta un problema atavico e anche su tale versante ci concetreremo in maniera particolare. Non è un caso che sanità e cultura siano stati gli ambiti di maggiore attenzione del precedente Cda".

Ste.Cin.