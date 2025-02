Foligno tra arte, musica e teatro. Raffica di eventi nel fine settimana

FOLIGNO - Fine settimana di spettacoli ed eventi a Foligno. Si parte oggi alle 10.15 con la giornata internazionale della guida turistica che prevede visite gratuite alla cattedrale e al museo diocesano. Questa sera invece gli Amici della musica, propongono il concerto di Alexander Lonquich, alle 21 all’auditorium San Domenico, mentre al teatro San Carlo sempre alle 21 va in scena “La donna più grassa del mondo“. Domani mattina invece dalle 10 alle 13 nell’ambito del carnevale di Sant’Eraclio è in programma un’escursione in maschera tra natura, leggende e fiabe, mentre alle 15 partirà la sfilata dei carri con spettacolo di artisti di strada. Alle 18 per la stagione di prosa all’auditorium San Domenico va in scena “Forte E Chiara“ di Chiara Francini mentre alla stessa ora al PalaPaternesi Raoul Maiuli e Danilo Giovannini propongono “Non ci resta che ridere“.