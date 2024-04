Foligno capitale del rugby. In città 500 mini-atleti per il torneo “Coraggi“

Piccoli rugbisti da tutto il centro Italia a Foligno. È in programma per oggi la dodicesima edizione di MinifestiOval ‘Luigi Coraggi’, torneo nazionale di minirugby organizzato dall’asd Foligno Rugby e riservato alle categorie Under 8, 10, 12, con attività parallele anche per i più piccoli (Under 6). L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà nell’impianto sportivo ‘Macellari’ e vedrà la partecipazione di circa 500 bambini e 12 società sportive, umbre naturalmente ma anche provenienti da Lazio, Marche e Toscana. "Il torneo MinifestiOval – dichiarano gli organizzatori – è un modo per ricordare chi ha portato il rugby a Foligno, cioè Luigi Coraggi, un pioniere del nostro sport in Umbria. L’evento vuole inoltre celebrare i valori del rugby e cioè tenacia, determinazione, amicizia; la stessa amicizia che farà lasciare l’agonismo in campo per ritrovarsi tutti insieme al terzo tempo, il momento in cui lo sport cede il passo alla socialità. Vi aspettiamo in tanti". Foligno conferma ancora una volta la grande tradizione rugbistica rivolta prevalentemente ai giovani, grazie a questa importante iniziativa che si ripete ormai da oltre 10 anni. L’inizio della manifestazione è alle 10. Seguiranno gli incontri delle diverse categorie, il ‘terzo tempo’ e le finali, a partire dalle 14.15, per poi chiudere con le premiazioni alle 16. Verranno premiate le prime tre squadre classificate delle tre categorie e, come da tradizione, alla società che verrà da più lontano verrà assegnato il Trofeo Audace ‘Maurizio Santocchi’.