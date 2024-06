Foligno: è ballottaggio tra Zuccarini e Masciotti

Foligno, 10 giugno 2024 – Il prossimo sindaco di Foligno, come nel 2019, si deciderà al ballottaggio. La sfida è tra Zuccarini e Masciotti. Questo l’esito del primo turno delle amministrative, in cui il sindaco uscente Stefano Zuccarini, a capo di una coalizione di centrodestra, cercava la riconferma. Tre i suoi avversari: Mauro Masciotti, sostenuto da una coalizione progressista molto ampia, Enrico Presilla candidato di Alternativa Popolare, Per Foligno e Impegno civile e Moreno Finamonti, con la lista ’La voce di Foligno’. Le percentuali, dunque, si sono fermate al 45,8% per Zuccarini, al 44,6% Masciotti, al 5,9% per Presilla e al 3,7% per Finamonti. A distanziare i primi due neanche 400 voti.