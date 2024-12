Foligno: approvato potenziamento e valorizzazione dei vigili del fuoco

Potenziamento e valorizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Foligno. Questo chiede la mozione che il Consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità.

Il documento è stato presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, illustrata dal relatore Leonardo Pacini, e chiedeva il potenziamento e valorizzazione del distaccamento permanente dei vigili del fuoco.

Con la mozione è stato approvato anche un emendamento presentato da Maria Frigeri (PattoxFoligno) in cui si chiede di impegnare il sindaco e la Giunta comunale di Foligno secondo tre linee direttrici:

Il potenziamento del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Foligno ed il conseguente incremento di organico, con elevazione della fascia di classificazione dall’attuale SD4 (46 unità di personale operativo) a SD5 (58 unità di personale operativo).

La creazione di un polo didattico a valenza regionale ed interregionale, presso la medesima struttura di vigili, per l’effettuazione di corsi di formazione e per lo svolgimento dell’attività addestrativa del personale.

La valorizzazione della sede dei vigili del fuoco, come polo di colonna mobile per l’intera regione.

Il sindaco Stefano Zuccarini ha ringraziato il gruppo di Fratelli d’Italia per l’impegno sulla questione e ha assicurato che lavorerà per conseguire tale obiettivo, al quale aveva già iniziato a pensare, di concerto con il sottosegretario Emanuele Prisco, da poco in visita al Distaccamento folignate dei vigili del fuoco.