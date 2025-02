Flop della macchina “tappabuche“. C’è l’interrogazione in Comune

TERNI La macchina “tappabuche“ costata al Comune oltre 170mila euro non funziona, causa temperature “rigide“: da qui l’interrogazione di Elena Proietti (FdI). "Considerato l’importo speso per l’acquisito della macchina tappabuche che, come dichiarato dall’assessore Iapadre, ha delle criticità nel suo utilizzo legato alle condizioni atmosferiche, criticità emerse già il 16 dicembre, perché l’amministrazione non ha intrapreso subito azioni legali nei confronti dell’operatore economico? – chiede Proietti –. E’ vero che è stato bloccato il pagamento nei confronti dell’operatore che ha fornito il macchinario? Dai numeri dichiarati dal sindaco, delle 200 buche al giorno e delle 6.000 al mese ad oggi in realtà quante buche sono state chiuse? Visto che la macchina tappabuche non funzionava avete appaltato i lavori? Se, si a quali ditte e per quali importi? Quanto all’utilizzo della seconda macchina tappabuche, di cui ha parlato l’assessore Iapadre , vorrei avere delucidazioni rispetto alla procedura amministrativa di acquisito della stessa, nonché rispetto al suo importo".