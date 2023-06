Flavia morta in un luogo di pace Il dolore del sindaco di Gubbio "Sono vicino a Romano Prodi"

Ha suscitato profonda commozione l’improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni morta mentre insieme al marito Romano Prodi e ad alcuni amici stava percorrendo il tratto Eremo San Pietro in Vigneto – Biscina, un tratto impegnativo del sentiero francescano Gubbio-Assisi, lo stesso compiuto da Francesco nell’inverno 12061207, dopo la rinuncia ai beni paterni, per recarsi a Gubbio presso la famiglia Spadalonga. La coppia era arrivata in città nella giornata lunedì ed era stata vista e riconosciuta da diverse persone passeggiare nel centro storico, compreso il quartiere di San Martino presso la cui trattoria omonima aveva consumato la cena.

Lo sconcerto e la partecipazione al lutto della famiglia Prodi da parte della città è stato espresso dal sindaco Filippo Stirati con una nota nella quale si legge: "Esprimo un grande, grandissimo dispiacere e la mia più sentita vicinanza al presidente Romano Prodi per la perdita di sua moglie Flavia, avvenuta in modo così drammatico proprio qui, in un luogo peraltro che per noi è simbolo di fratellanza, pace, incontro. Avevamo saputo che Prodi era a Gubbio – prosegue Stirati – cosa della quale peraltro eravamo particolarmente lieti, anche se abbiamo mantenuto grande riserbo, perché la sua presenza qui era in forma strettamente privata e in questi casi manteniamo sempre discrezione e rispetto. Quando siamo stati raggiunti da questa notizia terribile mi sono messo subito in contatto con i Vigili del Fuoco per capire cosa era successo, ma quando abbiamo avuto modo di entrare nel merito della vicenda il dramma si era già consumato. Siamo vicini al presidente Prodi, ai suoi figli e a tutta la famiglia: esprimo loro da parte mia e di tutta la città di Gubbio le più sentite e sincere condoglianze per la perdita della compagna di una vita". Flavia Franzoni insieme al marito ed agli amici, poco prima del drammatico episodio, avevano effettuato, a quanto risulta, una piccola sosta nell’eremo di San Pietro in Vigneto. Di lì a poco, purtroppo, nella zona di Biscina il malore improvviso con la donna che si accascia al suolo e nonostante i numerosi tentativi di rianimazione non c’è stato niente da fare; la morte è avvenuta in un luogo impervio, difficile da raggiungere, anche per via della pioggia battente che ha reso impraticabile l’arrivo dell’elisoccorso. La salma è stata subito consegnata ad un’agenzia funebre del territorio che ha provveduto al trasporto a Bologna, dove domani verranno celebrati i funerali.