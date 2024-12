Fisarmonica al Bicini con Fabio Ceccarelli e le colonne sonore

“Fabio Ceccarelli solo” è il concerto in programma oggi alle 17.15 al teatro Bicini: il progetto, che presenta la fisarmonica come strumento fondamentale, è stato recentemente registrato in un cd nel quale Fabio Ceccarelli (nella foto) raccoglie numerose colonne sonore per il cinema composte da grandi autori come Morricone, Rota, Piovani, oltre a celebri pagine di classici di Bach, Albinoni, Piazzolla e alcune sue piccole composizioni, scritte per varie pièce teatrali. Da trent’anni Ceccarelli collabora con grandi musicisti per la registrazione di oltre cento colonne sonore di cinema e tv, dirette da Gianni Amelio, Ermanno Olmi, Paolo e Vittorio Taviani, Giuseppe Tornatore e Roberto Benigni. Il suo principale campo di azione è però il teatro: ha suonato e scritto temi per grandi attori, è stato diretto da illustri registi e si esibito all’Auditorium di Santa Cecilia a Roma e ai Festival dei due Mondi a Spoleto. Biglietto a 10 euro, ridotto 8.50, info e prenotazioni al 333.3879119 anche con messaggio whatsapp o sms.