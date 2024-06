Finita l’ondata di caldo. Ma oggi e domani previste nubi e piogge

1L’ondata di calore che ha ammorbato l’aria e creato non pochi disagi è, per adesso, un ricordo, ma dopo la pausa di ieri il meteo non riserva buone notizie per i prossimi giorni. Il cielo ieri è tornato sereno, con il sole splendente e l’aria che ha spazzato via la sabbia del Sahara: è così che l’Umbria è tornata a respirare dopo giorni di caldo insopportabile. Dopo due giorni di allarme-caldo, le temperature sono scese e soprattutto è stata spazzata via la cappa di umidità che ha ammorbato l’aria per tre-quattto giorni. Ma se il sabto ha regalato sole senza però soffocare, già a partire da oggi le cose cambieranno, le previsioni meteo, stando al Centro funzionale della Protezione civile regionale, promettono nuvolosità e piogge, che si potrebbero caratterizzare la domenica e prolungarsi anche nella giornata di domani. Temperature in ribasso.