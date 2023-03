Finanziamenti alle Aree interne L’esempio della biblioteca

Aree interne: al via il percorso di programmazione della nuova strategia 2021-2027. I sindaci e i rappresentanti dei Comuni dell’Area interna sud ovest Orvietano hanno incontrato nella sala consiliare del Comune di Orvieto l’assessore regionale alla programmazione europea, Paola Agabiti (nella foto). Presente anche Cristiana Corritoro, dirigente del settore programmazione negoziata della Regione.

L’incontro è servito a fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi 2014-2020 e ad avviare il confronto operativo sulla nuova programmazione 2021-2027 che ha subito uno slittamento dei tempi essendo stata approvata a livello nazionale soltanto a dicembre 2022. Lo stato di attuazione della precedente programmazione è stato definito "buono" evidenziando la necessità di accelerare la chiusura di alcuni progetti. In attesa della nuova programmazione, è stata nel frattempo già rifinanziata dalla Regione Umbria con 120mila euro la prosecuzione di uno degli interventi di implementazione dei servizi socio assistenziali e socio educativi, che ha interessato la biblioteca di Orvieto e i laboratori didattici e di lettura sul territorio, individuato come progetto strategico e proposto come buona pratica da estendere a tutte le Aree interne nella nuova strategia in via di definizione. Nel prossimo settennato saranno a disposizione complessivamente 62 milioni di euro per le cinque Aree Interne dell’Umbria, le tre già note (Sud Ovest Orvietano, Nord Est Umbria, Valnerina) e alle quali si sono aggiunte quelle di nuova istituzione del Trasimeno e della Media Valle del Tevere.