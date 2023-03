Filosofia e comicità con Rick Dufer alla Sala dei Notari

E’ un personaggio amatissimo dai giovani grazie al suo progetto di divulgazione letteraria e filosofica sul web, attraverso il canale YouTube: Il filosofo e divulgatore Rick Dufer (nella foto) è il protagonista della stagione Tourné organizzata da Aucma e Mea Concerti, con la sua stand-up philosophy: stasera alle 21 sarà alla Sala dei Notari con “Vite di Spinoza“, monologo letterario, filosofico e satirico nel quale si chiede quante volte sia vissuto Spinoza, eretico dal cuore d’oro, reietto pieno di umanità e buone intenzioni. La risposta è che il suo spirito è sopravvissuto, oltre il tempo e lo spazio, incarnandosi a più riprese dentro corpi e menti tra le più disparate, scrittori, scienziati, autrici e filosofi, ma anche inventori, alieni e chi più ne ha più ne metta. Prevendite su TicketItalia.

Intanto Tourné aggiunge una seconda data – il 3 maggio al Morlacchi - per lo show “Una notte con: Fast Animals and Slow Kids - Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera“ dopo il sold out del 29 marzo. E’ il primo tour teatrale dei Fask, prevdite su TicketItalia e TicketOne