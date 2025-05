Filo diretto con il Brasile. Visita dell’ambasciatore

SPOLETO La città guarda al Brasile. Un cantiere culturale quale spazio di confronto per collaborazioni sia in ambito artistico che commerciale. E’ emerso dall’incontro, a Palazzo comunale, con l’ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca de Souza, a Spoleto per il concerto della “Camerata Jovem do Rio de Janeiro“ al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, anteprima nazionale della XXI edizione di FestambienteSud. Il sindaco Andrea Sisti ha incontrato l’ambasciatore nella Sala dello Spagna per una presentazione pubblica dell’iniziativa, aperta agli attori economici e culturali del territorio di Spoleto, moderata dal giornalista Rai Max De Tomassi e nel corso della quale sono intervenuti Alessandra Paciotto, presidente di Legambiente Spoleto, Franco Salcuni, direttore di FestambienteSud, Carlo Pacifici, Ceo di Meccanotecnica Umbria. "C’è stato un lavoro importante dietro all’organizzazione di questo incontro – ha spiegato il sindaco Sisti – il Comune ha collaborato molto bene con Legambiente e Festambientesud". Tanti i temi affrontati: dall’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur (Mercado Común del Sur), alle potenziali collaborazioni con le realtà imprenditoriali locali.